Abington Heights High School has named the students who made the honor roll during the first marking period.

Grade nine

Corey Abel, Joseph Adams, Maria Adonizio, Olivia Albright, Jacob S. Anderson, John Arcangelo, Kylie M. Augis, Zachery L. Bator, Isabelle Bernard, Emma S. Blakiewicz, Seth T. Blakiewicz, Zachary Boersma, Abigail Bonczek, Russell Booth, Jhilik Bose, Gray-Paul Bossi, Claire E. Boyle, Julia Braatz, Abigail Brock, James W. Brown, Reilly Brown, Samantha Brown, Emily Burke, Haley C. Callahan, Jacob Campbell, Sofia G. Capozzi, Isabella Cappellano-Sarver, Maggie K. Carper, Abigail Casal, Sailor Castellano, Rachael V. Chastain, Nicholas Clark, Casey Cleary, Seth Colan, Jules S. Colombo, Evan J. Cummings, Mariel G. Curra, Sahil Dalsania, Bryn Daniels, Haddy G. Davis, John A. Deibert, Connor Dempsey, Hugh D. Dempsey, Rachel Dempsey, Zoe Detter, Joseph Dougherty, Hailey P. Driesbaugh, Kevin Duong, Noah Durkin, Gavin Dymek, Noelle K. Fantanarosa, Amelia J. Farry, Emily Fick, Ally Fink, Luke Gardiner, Ethan Gavin, Scott Gilbert, Jordin Giovagnoli, Delaney Greenish, Brandon F. Grogan, Ashley Hamilton, Sydney A. Hauk, Lauren Heine, Isabella M. Hewitt, Isabel R. Holland, Adin Hopkins, Sarah Horne, Shaine Hughes, Nia Ivanov, Joshua Jayne, Angel S. Jefferson, Harry D. Johnson, Liam Jordan, Derek Justave, Delaney J. Kaeb, Hayley Kane, Iwo Kasperkowicz, Alyssa J. Katz, Makayla Keoonela, Jadd Khalil, Justine Klotz, Troy Kostiak, Claudia N. Kozar, Alexander Krenitsky, Wyatt A. Kring, Bennett L. Kubic, Clarke Kupinski, Cara LaBelle, Julia LaCoe, Morgan Langan, Ava M. Leach, Ethan Levine, Kohl H. Lindaman, Erin Lipkus, Joey Lipkus, Kristin Lipkus, Maxmillian C. Loiacono, Lauren A. Lombardo, Nicholas Lowe, Madeline J. Lucas, Gregory R. MacMillan, Avery Maciak, Abigail Marion, Mary C. Marion, Gianna Marturano, Emily McCabe, Faith A. McCarroll, Willow McDonald, Grant McGinley, Mattie McGuinness, Madeline A. Meckwood, Luciano Medico, Alexis Minich, Rahique Mirza, Jewel Mitchell, Jolene E. Morais, Vitoria J. Morris, Emily Mott, Jaina D. Mucovic, Riley E. Muherin, Allison G. Murray, Kyle Nealon, John Nzasi, Mark Nzasi, Matthew Nzasi, Mary V. O’Brien, Sydney O’Neil, Richard J. Padula, Arnav J. Patel, Dilan Patel, Jordan A. Patrick, Tyler Petty, Grace M. Phillips, Gabriel Pietryka, Sebastian Pospieszalski, Noelle Prisco, Brian P. Pronitis, Gavin T. Pryle, Kayla Przekop, Liam Raino, Joseph J. Rama, Kyra Reese, Elyse F. Rehder, Camille Rillstone, Michael Rodyushkin, Colin T. Rooney, Frank Rosenski, Joshua Schneider, Lauren Schofield, Zane E. Schubert, Kylie Schultz, Eric Schuster, Leanna M. Sciabbarrasi, Kaitlyn C. Seechock, Michael Servas, Elle Seyer, Jainil A. Shah, Sarah Siddiqui, Elyse Simakaski, Aryanna Simpson, Roy S. Slavin, Brooke Sorensen, Isabelle M. Spatt, Abigayle Steenback, Jacob Stevens, Sadie I. Stevens, William Stevens, Jason C. Thiel, Trevor Thomas, Natalie N. Thompson, Ryan I. Tinkelman, Macey E. Tuffy, Sydney N. Vachino, Adam Vale, Emma R. Wagner, Lily Wagner, Charles D. Warholak, Erin Wasko, Madison E. Watkins, Samuel Weis, Lily V. Whetsell, Kaelee Whipple, Bailey L. White, Hanna R. White, Chris Wickenheiser, Joshua M. Wiesel, Sean Wilkerson, Justin B. Williams, Nathaniel Wilson, Isabella T. Wisenburn, Madisson Wowk and Anthony W. Zimmer.

Grade 10

Erin Albright, Zachary Allen, Makenzie M. Allred, Nathaniel Armstrong, Miriam Barren, Mika A. Bates, Brett Beemer, Lauren Berry, Jillian Bird, Noah M. Bolus, Julia Brown, William Brown, Brady Brust, Tristan P. Burns, Samuel Casimir, Kathleen Chickillo, Dillon P. Clearwater, Emily Conway, Charlie Cornell, George J. Cottell, Julianna M. Crandle, Michael Crowley, Daniel E. Cummins, James Dana, Spencer R. Dana, Dante DeRiggi, Dominick DeSeta, Clare Della Valle, Brooke K. Dennison, Anna Domiano, Frances Donahoe, Alivai Dreyer, Lucy Earl, Kyler Epstein, Amelia E. Fan, Harrison Fedor, Daniel Flickinger, Camilla Fontini, Alexa Ford, Madison Fox, Ryan J. Gabura, Samantha Gaidula, Emma Gibson, Alison Gilmore, Grace Gilmore, Kayleigh Glennon, Luke A. Glidewell, Grace Gonzalez, Alyssa Green, Yehoshua Griver, Peton A. Gualtieri, Mara Hamm, James Hankee, Kirsten Hardy, Rory M. Harris, Alexes Harvey, Erin Healey, Sadie H. Henzes, Adele Hollander, Robert M. Horvath, Sidney E. Horvath, Rachel Hunter, Reilly O. Itterly, Varun Iyengar, Corinne M. Jacoby, Sean Kane, Matthew Kelleher, Caroline Kelly, Thomas J. Kerrigan, Keane Kiat, Rachel E. Klein, Emily Klien, Brandon Klotz, Emily Knoepfel, Shaelyn L. Kobrynich, Lauren Koczwara, Catherine Anne Kupinski, Isabel Lam, Kylie Loughney, Brian P. Lynott, Anna Marchetta, Olivia Marchetta, Jacob McCauley, Zoe McGlynn, Anne McHale, Santino R. Medico, Zachary Melville, Shervin Mokhtari, Paige Moletsky, Tova R. Myers, Angela Natale, Faatihah Nayeem, Allison Nealon, Ryan P. O’Malley, Connor Ocwieja, Jarred J. Ocwieja, Elif Z. Onat, Disha Patel, Jenna Patel, Audrey E. Phillips, Julia Poulson-Houser, Charles Puksta, Michael Pusateri, Jakob R. Quanbeck, Christian Ragnacci, Andrew Rama, Madison M. Roberts, Zachary A. Roditski, Holly Ross, Joshua J. Rozelle, Audrey E. Rubner, Nina S. Sampogne, Natalie Schoen, Abigail E. Schrader, Quinton I. Schultz, Gordon A. Segall, Jack Slusser, Carson J. Smith, Lucy E. Specht, Ian Stevens, Morghan Stiles, Benjamin Storey, Sean Sullivan, Clare M. Sykes, Alexandra Thornton, Makenna Thorpe, Corey Tokash, Gianna E. Toth, Sam Traweek, Stephan L. Tserovski, Maria H. Tully, William Tung, Zachary M. Walter, Hanwen Wang, Jacob Weinberg and Ty H. Wilmot.

Grade 11

Luke T. Abdalla, Emily L. Albright, Justin R. Altieri, Caroline G. Ames, Emma K. Arbuckle, Rachel Asante, Samuel Babushko, Madison Badalamente, Shannon E. Baransky, Joseph Barcia, Bryan Barlow, Natalie Bartels, Sarah N. Bath, Danielle Beamish, Brandon Beck, Breyana Beemer, Ryelee A. Benedict, Alexa Boersma, Olivia M. Boeth, Elizabeth Bonczek, Anna E. Bonsick, Tyler R. Bormann, Noah Braid, Suzanna Brock, Mikaila L. Brown, Morgan Bruno, Emily R. Cacioppo, William S. Cardone, William P. Carlin, Marina Castellano, Edmund Champlin, Jessica Chopko, Ashley Chrysler, Vincent Crandle, Robert Curran, Aiden P. Curry, Brynn Dana, Arla G. Davis, Clayton Davis, Shawn DeFazio, Eric Duggan, Alison Fiorillo, Ryan Flynn, John Frantz, Richard Fried, George Frietto, Marco Gabriel, Oliviah M. Gearhart, Jacob Gerardi Jacob Gerega, Benjamin M. Gibson, Abigail M. Greskovic, Daniel P. Habeeb, Stephen Haggerty, Megan A. Healey, Danielle F. Heine, Sophia E. Hlavac, Emma F. Holbrook, Hannah M. Hughes, Mohammed M. Iftekhaar, Keena Jackson, Scott Jacoby, Kathleen D. Jordan, Bridget C. Jubon, Owen Kaeb, Linley Keisling, Connor Kelleher, Daniel T. Kelleher Andrew J. Keris, Olivia R. Kerrigan, Zachary J. Kierzkowski, Rachel Klien, Trey A. Koehler, Mikayla Kohanski, Nina E. Kozar, Conor R. Kryeski, Michaelene Kulig, Amber L. Kusma, Anthony M. Lionetti, Joseph W. Lisk, Nicolas A. Lombardi, Masen J. Lounsbery, Lauren Ludwikowski, Carlee N. MacPherson, Nicholas Madera, Camille Marquardt, Calista Marzolino, Nicholas McGarry, Shane C. McGinley, Jane Mecca, Jessica Mendo, Andrew Miller, Eryn J. Miller, Caleb Molitoris, Destiny Moon, Aidan Mullen, James Myers, Jacob Naholnik, Connor Napierala, Andrew J. Nealon, Jack Nealon, Christopher Newell, Gerron L. Niemann, Nicholas Notari, Molly O’Malley, Tyler J. Opeil, Robert C. Orr, Modupe V. Osuntokun, Emily Parry, Leia M. Parry, Heet Patel, Mahir Patel, Kylie E. Patrick, Alexandra M. Perfilio, Cameron Pettinato, Jacob R. Petty, Sadie G. Petty, Emily Phillips, Liam P. Pitchford, Aidan Price, Elizabeth J. Pronitis, Joshua Przekop, Ashley Reiner, Elizabeth Rembecki, Kailey Rothenberger, Sydney N. Rothka, Kaylee S. Salony, Ashlyn Schultz, Gabriella Sesso, Noah Shields, Ryan Siebecker, Kyra Sladicki, Carter W. Smith, Krutik Solanki, Julia Spindler, Jessica Stafursky, Isabella Stanton, Lauren Strain, Olivia Stuenzi, Greg Sweeney, Madelyn R. Sykes, Tamane Takehara, Sophie B. Thompson, Connor Thorpe, George P. Tinsley, Kevin M. Toroni, Madison Tricarico, Collin Tully, Nathan D. Van Fleet, Taryn C. Wells, Jacob Wescott and Katerina J. Williams.

Grade 12

Saud Alqahtani, Lacey M. Ammenhauser, Erika R. Beahan, Kyra E. Beckish, Lauryn E. Beermann, Joseph C. Beyrent, Alexander J. Bi, Sandon T. Birch, Maria R. Bordonaro, Abby F. Brown, Alayna L. Brown, Madelyn E. Brown, Ray B. Bulls, Arielle L. Burdett, Julia G. Burke, Kyle P. Burke, Ryan J. Burke, Lauren A. Carroll, Tricia R. Caucci, Kyle J. Chrysler, Katherine C. Clark, Emily E. Clauss, Cyler A. Cleary, Ross A. Cohen, Christian A. Coronel, Ariel K. Corrigan-Mills, Audrey E. Cottell, Cameron L. Craig, Sydney M. Crum, Katherine E. Dammer, Jackson M. Danzig, Frank J. DeFazio, Aidan S. Demkowich, Mary S. Dempsey, Alexander E. Derry, Isabelle B. Dikeman, Cecilia A. Donahoe, Mariah A. Dougherty, Lauren M. Durante, Kazimir J. Fantanarosa, Ashlynn M. Fitzgerald, Evan W. Florey, Skyler L. Fox, Trevor J. Gabura, Kaitlyn R. Gilhooley, Breanna M. Gillow, Cianna M. Giordano, Austin J. Glidewell, Noah A. Golosky, Kaleigh T. Greenish, Bristol S. Grenfell, Nathan P. Gronsky, Luke M. Gualtieri, Gregory W. Guditus, Zackary L. Guinup, Margaret P. Hall, Alexander M. Hamilton, Joseph A. Harrington, Garrett S. Harris, Amanda K. Hazlett, Cohen L. Hodge, Chelsi A. Hoffmeier, Owen R. Holland, Victoria B. Hood, Sharon J. Houlihan, Arjun Iyengar, Hayley N. Jewett, Ian C. Jewett, Mats M. Jonsson, Jacob C. Judson, Mateen Kasim, Julia A. Kasperkowicz, James T. Kazmierski, Brandon C. Kelleher, Alex M. Klucher, Alexis Koczwara, Paris R. Koehler, Hannah Kowalski, Alyssa M. Kresge, Dawn N. Kroptavich, Cassandra L. Ksiazek, Theodore E. Lambert, Morgan L. Landers, Jack A. Leightcap, Nacole P. Leonhart, Hannah L. Linker, Alexa A. Longcor, Kiera Lucash, Tara E. Lydon, Carolyn T. Lyon, Isabel K. MacGregor, Samantha E. Machler, Emily M. Mahoney, Joseph H. Makowski, Emma G. Marion, Christian J. Matsell, Meghan McGinley, Molly C. McHale, Alexis L. Mercado, Gabrielle J. Michno, Antonia V. Milas, Clara J. Miller, Mackenzie Milo, Haqique Mirza, Alexandria Moletsky, Abigail E. Molnar, Dylan J. Moran, Paige E. Morgan, Daniel C. Muller, Sarah E. Murray, Andrew M. Myers, Sarah C. Nealon, Liam Neary, Meghan M. Noone, Halle E. O’Neil, Nadia A. Orr, Chase M. Overholser, Pariseema S. Pancholy, Mia Q. Paris, Luke R. Petty, Samantha L. Petty, Seth D. Pollock, Matthew D. Post, Siena Rainey, John R. Rama, Kailynne P. Riker, Ryan D. Roberts, Emily E. Royce, Carina D. Salerno, Perri Scott, Phoebe M. Sebring, Jonathan P. Sileo, Lauren E. Simakaski, Mia R. Smith, Schuyler E. Smith, April M. Sokalsky, Naudia M. Solan, Jordan D. Spatt, Nichole A. Spencer, Kaila R. Steenback, Samuel C. Stevens, Summer M. Stevens, Dakota K. Stiles, Katelyn G. Stoppe, Talia R. Sullum, Marissa C. Sunick, Maria R. Sutton, Alana N. Swartz, Maria G. Terrinoni, Courtney M. Toroni, Adam P. Traweek, Daniel J. Uhranowsky, Anna C. Van Wert, Anshul Verma, Cameron J. Vishnesky, Brianna J. Wahlers, Kimberly A. Ward, Benjamin R. Weis, Hannah E. White, Samantha E. Wilkerson, Ariana E. Wisenburn, Elizabeth P. Wright, Khira Wudarski, Jonathan R. Yocum and Alexandra M. Zolin.